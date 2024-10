HINNAVÕRDLUS | Millise panga klient tegelikult arveldamise eest kõige vähem maksab?

Swedbank teatas möödunud nädalal et vähendab novembrist ülekannete ja deebetkaardi paketi teenustasu kolmandiku võrra. Tõime Swedbanki uue hinnakirja kõrval välja samade teenuste hinnad ka teiste Eestis tegutsevate pankade juures, et võrrelda, kus igapäevane arveldamine tegelikult kõige odavam on, kirjutab Geenius.