Täna lõppeb Bigbanki tagamata võlakirjade pakkumine

Võlakirjad on 10-aastase tähtajaga ning kvartaalsete intressimaksetega, aastane intress on 6,5%. Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.