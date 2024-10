Juhend lapsevanemale: kuidas lapsele rahatarkust tutvustada?

Kooli minek tähendab paljude laste jaoks esimest sammu iseseisvumise poole. Lisaks mobiiltelefonile ja iseseisvale bussisõidule on see tavapäraselt ka aeg, kus saadakse esimest korda regulaarselt taskuraha. Selleks, et nädala alguses antud eurosid kohe ära ei kulutataks on oluline, et laps mõistaks raha väärtust ning oskaks oma finantse planeerida.

„Rahatarkust tuleks mängudesse ja tegemistesse kaasata juba enne kooli minekut, et laps teaks, mis on raha väärtus ning kuidas sellega ümber käia. Nooremas eas on kindlasti oluline, et raha oleks n-ö füüsiline ehk poodi mängides või rahast rääkides võiks kasutada sularaha,“ soovitas Kork.

Lisaks saab sularaha abil lapsele seletada ka kogumise ja säästmise olulisust. „Kui lapsel on suur soov omale soetada mõni mänguasi, siis kogumisharjumuse tekitamiseks on hea idee seada ühine eesmärk. Näiteks lepitakse kokku, et laps peab ise koguma kokku 10 eurot ning seejärel toetab lapsevanem teda ülejäänud vajaliku summaga. Raha võib koguda näiteks emotsiooniostudest loobumise või oma toa koristamisega. Nii saab laps luua seoseid sissetuleku ja väljaminekute vahel ning õpib kogumise olulisust,“ sõnas ekspert.

Põhitõdesid tuleb lapsele meelde tuletada

Kui lapsel on üldteadmised raha kohta olemas, on talle palju lihtsam tutvustada digitaalseid vahendeid. Luminori statistika kohaselt luuakse esimene pangakonto lastele alles 10-12-aastaselt, kuid Korki arvates võiks igal kooliteed alustaval lapsel olla oma konto. Pangakonto olemasolul saab lapsele tellida ka pangakaardi, mis muudab taskuraha jagamise lihtsamaks ja turvalisemkas.

„Pangakaardiga kontrollid lapsevanemana palju paremini lapse kulutusi ning võid olla kindel, et raha on turvaliselt hoitud. Näiteks saad kaardile kehtestada päeva- ja kuulimiidid ning luua kogumiseks ja igapäevasteks kulutusteks kaks eraldi kontot. Lisaks ei pea tänapäeval lapsele isegi füüsilist kaarti kaasa andma, sest viipemaksega on pangakaart mugavalt telefonis.“