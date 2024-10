Aasta lõpp läheneb: kuidas III samba tulumaksutagastuselt viimastel kuudel maksimaalselt võita?

Eesti Panga andmetel on 2024. aasta teise kvartali seisuga kolmanda pensionisamba varade maht kokku 745 miljonit eurot. Teises kvartalis kasvas see 8% ehk 54 miljoni euro ja aastaga 46% ehk 236 miljoni euro võrra. Erinevalt II sambast, mis on alles tänavu jõudnud pensionireformi eelse tasemeni, on III samba maht kasvanud tervelt üheksa kvartalit järjest.

Samal ajal näitab viimaste aastate statistika, et suurem kasv toimub enamasti aasta viimases kvartalis. Swedbanki pensionivaldkonna juhi Kaire Peiki sõnul on sellel lihtne põhjus: kuna III samba tulumaksutagastuse arvestus käib aastapõhiselt, siis on neljas kvartal viimane aeg teha pensionifondi veel viimased maksed, et tagastuselt suurim võimalik summa võita.

See tähendab, et ka tänavu on jäänud pisut alla kolme kuu, et maksed 2024. aastasse mahuks. „Soovitan pensionikogujatel juba praegu üle kontrollida, mis summas nad on raha pensionifondi kandnud ja planeerida, kui palju saavad nad seda veel lähtuvalt oma brutosissetulekust teha,“ soovitas Peik.

Oma sissemaksete suurust saab kontrollida pensionikeskuse kodulehelt, kus pärast enda tuvastamist tuleb klikkida vasakult menüüst „Raportid“, seejärel „Konto väljavõte“ ja valida III sammas ning vajutada „Otsi“. Avanenud lehel keri alla, kus „Perioodi deebet käive“ kõrval näebki summat, mille oled 2024. aastal III sambasse kandnud.

Peiki sõnul on igati positiivne, et aina rohkem inimesi III samba hüvedest kasu lõikab. „Tulumaksu tagastus tähendab sisuliselt 20% aastatootlust, mida väljaspool pensionisüsteeme on investeerimismaailmas suurt riski võtmata väga keeruline saavutada. Samuti hindavad kogujad III samba paindlikkust – maksete suurust ja regulaarsust saab ise valida,“ märkis ta.