Eesti iduedu pähklikoores. Neli ülikoolikaaslast ning üks unistus saja miljardi dollarilisest virtuaalmaailmast

„Ready Player Me sai alguse aastal 2014. Meie asutajad on neli ülikoolikaaslast, kellest kaks õppisid samal kursusel. Sama ülikool - EBS - oli tegelikult meie esimene investor ja nad on tänase päevani meiega — nii et EBS on justkui Ready Player Me nurgakivi,“ ütleb ettevõtte finantsjuht Pavel Ruban.