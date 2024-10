Kinnisvaraekspert: üürikorterid on investorite seas taas nõutud kaup

Viimastel aastatel investorite huvi kinnisvara vastu jahenes, kuna kõrge euribor hoidis tootlused madalal. Nüüd, kui euribor on langenud ja langeb veelgi, on huvi kinnisvarasse investeerimise vastu järsult tõusnud. Eurostati alusel on Eesti kinnisvarainvestorid saanud viimastel aastatel nautida ka Euroopas kõige paremat vara väärtuse kasvu.

Samuti on alates suve algusest tõusnud üürikorterite täituvuse numbrid ja jõudnud tasemeteni, millega olime harjunud enne koroonapandeemiat. Objektid toodavad positiivset rahavoogu ning tänu turu pikaajalisele tõusule on ka väärtust kasvatanud. Näeme, et Balti börsid on samal ajal nullis ning investorkonna üldine riskitahe madal.

Endiselt kehtib korterite puhul reegel, et mida väiksem pind, seda suurem tootlus, juhul kui muud näitajad on korras ja sarnased – eelkõige, mis puudutab asukohta. Tootlused tänu kinnisvarahindade tõusule jäävad täna 5–10% vahele, olenevalt sellest, kas tehakse lühiajalist või pikaajalist renti.

Talupojamõistusele alluv varaklass

Investeeringutega – nagu ikka – tuleb meeles pidada, et soovitava tootluse suurusega samas tempos kasvab ka riskitase. Kui muude investeerimisinstrumentide puhul on riskantsemate investeeringute puhul ka rahast ilma jäämise oht omajagu suur, siis kinnisvara puhul ei ole see teemaks. See teeb kinnisvarast hea talupojamõistusele alluva varaklassi, mis pikas perspektiivis kogub väärtust ning lühiajaliselt on täielikult omaniku mõjutada.

Septembris ja oktoobris näitavad korterite müüginumbrid, et investorid on kinnisvaraturule üha agaramalt tagasi pöördunud ja kiiremad otsustajad on võidus, napsates arendustest ära üüriprojektideks sobivad väiksemad pinnad. Taas on levinud paberilt ostmine ning kasutatakse ka võimalust teha suurem sissemaks, et valmimist oodates arendajalt intressitulu teenida. Arendajad omakorda on ehk viimaseid kuid veel kompromissideks valmis – kui turg tugevneb, läheb läbirääkimiste kaalukeel taas teisele poole lauda müüjate kätte.