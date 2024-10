Maakler: tehingu võib nurjata ka paari tuhande eurone hinnavahe

„Eriti magalarajoonides on pakkumiste arv suur ja konkurents väga tihe. Ostjatel on aega küllaga ning hindu kaubeldakse usinalt alla. Kui soovitud hinnataset kätte ei saada, minnakse naabermajja ja alustatakse seal kauplemisega – keegi annab ikka hinnas järele,“ selgitas Novikov.

„Antud juhul ei räägi me kümnetest tuhandest eurodest, vaid mul endal on kamaluga näiteid, kus põikpäine varaomanik on kindla ostja minema saatnud, kuna ta lihtsalt ei usu, et näiteks 95 000 eurolt 93 000 euro peale hinna mitte alandamine võib päriselt tähendada ostja ära kadumist. Hiljem on aga seda ostjat väga raske uuesti samale objektile tagasi meelitada, sest ta on juba teise vara endale nn sihikule võtnud ja meeldivaks mõelnud,“ lisas Novikov.