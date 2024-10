„Selline ma olen. Teenin raha, võttes riske, mida teised ei julge.“ Nordica pardale tahab hüpata sariinvestor Taanist

„Skaalal 1–10, kus 10 on, nagu paluks ahvil nool visata ja vaadata, kuhu see maandub, olen ilmselt 7. Võib-olla 8. Nii olen ma alati olnud.“ Sel viisil kirjeldas Thuesen aastate eest Taani väljaandele Børsen seda, kui riskialdis investor ta on.