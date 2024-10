Koolivaheaeg on algamas. Kuidas püsida eelarve piires?

Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen lausus, et üks asi on eelarvest kinni pidamine, aga lisaks tuleks eriti võõramaareiside puhul arvestada võimalike petturitega ning kahjudega, mis seotud näiteks pagasi kadumise või reisitõrgetega.

„Reiside puhul ei tohiks kindlasti unustada reisikindlustust. Isegi siis, kui tegemist on lühikese või lähiriiki toimuva reisiga. Teine variant on osta reis nii, et see läheks teie pangakaardiga kaasas oleva kindlustuse alla. Paljudel pankadel, ka Citadelel, on selline kindlustus pangakaardiga kaasas ja seda tasuks enda panga puhul ka kontrollida,“ märkis Hakiainen.