KUULA | Hüpoteeklaen AS-i juht Toomas Paju ja Domus Kinnisvara maakler Iris Öpik räägivad koduvahetusest vahetult ning lihtsalt

Kodu vahetamine on sageli seotud mõne suure elusündmusega: pere suurenemine, lahkuminek, töökohavahetus või soov kolida ühest linnaosast teise või hoopis linnast välja. Sageli käib koduvahetus nii, et esmalt müüakse vana kodu maha, seejärel kolitakse ajutiselt sugulaste juurde või üürikorterisse ning hakatakse uut eluaset otsima. Sujuvamaks koduvahetuseks on mõistlik ja turvaline kasutada professionaalse maakleri abi, kes aitab olemasolevat kodu müüa ja uut kodu otsida paralleelselt.

Kui vana kodu müügiga läheb kiireks või tuleb uue ostmisel kiirelt reageerida, muutub tihti ka kinnisvara hind vastavalt. Et koduvahetusega endale mitte kahju tekitada, tasub Öpiku sõnul arvestada, et kinnisvara müügiperioodid on praegu turul tavapärasest pikemad – korteri müügiks võib kuluda kuni kuus kuud, maja puhul võib periood olla veelgi pikem.

Kui inimene soovib kolida uude koju, kuid vana korter või maja on veel müümata, on Hüpoteeklaen AS-i juhi Toomas Paju sõnul mõistlik taotleda koduvahetuslaenu, mille periood on kuni üks aasta, iga kuu tasutakse vaid intresse ja põhiosa tagastatakse lepingu lõpus ehk siis, kui vana kinnisvara saab müüdud. Paindlik rahastus niigi pingelisel koduotsimise või -ehitamise perioodil annab tegutsemisvabaduse.

Hüpoteeklaen pakub finantseerimislahendusi ka neile, kes soovivad ehitada maja, samal ajal veel vanas kodus elades. Hoonestamata krundi tagatisel majaehituseks kodulaenu ei anta, küll aga on võimalik Hüpoteeklaenult taotleda laenu kinnisvara tagatisel, mis aitab majaehitust rahastada etappide kaupa vastavalt ehituse edenemisele.

Saatest saad teada:

Millised on koduvahetuse peamised põhjused?

Millises järjekorras on mõistlik koduvahetusel samme astuda?

Kuidas vältida kodu müümisega seotud riske?

Millised on koduvahetuslaenu tingimused?

Milline on praegune seis kinnisvaraturul?

Tutvu koduvahetuslaenuga.