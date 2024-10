Tihe rebimine klientide pärast kasvatab pankade konkurentsivõimet

Teeninduses edukas olemiseks peab ettevõte mõistma, millised on kliendi soovid ja neid koguni ennetama. Parima teeninduse kaudu tuleb järjepidevalt investeerida olemasolevatesse ja uutesse kliendisuhetesse. SEB eesmärk on olla kliendi jaoks olemas tema jaoks olulistel hetkedel. Kuivõrd enamik kliente suhtleb pangaga digikanalite kaudu, on oluline investeerida klienditeekondade ja -kogemuse arendamisse ning parandamisse digikanalites, jälgida sealset kliendirahulolu.

Ta toob välja, et SEB eesmärk on olla kliendi esimene valik. Professionaalne ja personaalne nõustamine, tehnoloogilised lahendused ning tooteuuendused on need argumendid, mille põhjal teeb klient otsuse. „Panga tõeline konkurentsivõime ilmneb üle majandustsüklite, võime toetada kliente nii heal kui ka keerulisel ajal. Ka see on üks meie eesmärke,“ leiab Parik.

Pangajuht leiab, et vaatamata üle kahe aasta kestnud majanduslangusele on pangandussektor tugevatel alustel ja üldine laenukvaliteet tema sõnul väga hea. „Meie kapitaliseeritus on väga tugev. Oleme valmis praegusest suuremas mahus majandust finantseerima, oleks vaid tugevaid projekte,“ nendib Parik.

Ta soovib rõhutada, et tänavu teises kvartalis maksis SEB riigikassasse kokku 57,1 miljonit eurot makse, millega on suurim maksumaksja Eesti pankade seas.

„Selle aasta esimesel poolaastal kasvas eraisikute aktiivsus – näiteks kodulaenude võtmine suurenes 25 protsenti. Juuni lõpu seisuga oli SEB aidanud soetada enam kui 2100 uut kodu. Äriklientide majandusaktiivsus on võrreldes eraisikutega tagasihoidlik. Siiski on SEB sel aastal finantseerinud ligi 3500 äriprojekti ligi 555 miljoni euro väärtuses,“ saab Parik öelda.

Swedbank on enda riskiisu sättinud madalale tasemele. „Tahame teha madala riskiga äri, aga on neidki, kes on nõus võtma keskmise riski. Vaevalt on neid, kes ütlevad kõva häälega, et nad soovivad kõrge riskiga projekte toetada ja laene anda.“

Olavi Lepp on nõus, et pangandussektoris käib vägev rebimine. Ta ei saa aru neist, kes ütlevad, et siin pole konkurentsi. „Armutu võitlus käib,“ sõnab ta lausa. Eestis on pangalintsentsi saanud kümme opereerijat, kuid Lepa sõnul oleks juba kolme puhul andmine korralik. Tõsi, pankadel on erinev riskiisu ja seega teenindatakse tihti ka erinevaid kliente.

„Kui siia lisada päris kõrge inflatsiooni, mis meid nii palkade kui ka muude kulude kaudu lööb, võib öelda, et on normaliseerumise aasta,“ ütleb Lepp.

Ka teise nominendi Swedbanki jaoks oli möödunud aasta väga edukas. Kui baasintressimäär liigub üles, siis pangad teenivad, kui alla, väheneb ka teenistus. Panga Eesti haru juht Olavi Lepp juba näebki, et 2024. aasta tuleb teistsugune – tähtajaliste hoiuste intresse makstakse eelmise aasta taseme pealt, kuid laenude baasintressimäär on hakanud vähenema.

Kuidas on aga lood konkurentsiga Eesti panganduses? Allan Parik tõdeb, et klientide nimel võideldakse. „Tihedam konkurents võimaldab rohkem valikuid ja paremaid tooteid klientidele ning teisalt eeldab pankadelt pingutust, et pakkuda parimat teenust.“

Samas ei möödu Lepa sõnul päevagi, kui nad rind rinna vastu mõne konkurendiga kliendi pärast ei võitleks.

Klienti enda külge siduda ei saa

Pangandus on eriline valdkond seetõttu, et kliendid on üsna lojaalsed, kui sa pakud neile stabiilselt head teenust. Siis ei ole liikuma panevat jõudu, mis mujale tõmbaks. Seega on väga oluline olemasolevate klientide hoidmine. „Ainus, millega sa veel saaksid meelitada, on olla oluliselt parem hinna poolest, aga siis tekib mul küsimus, mis on su ärimudel,“ ütleb Lepp.

Swedbank Eesti juht kiidab seda, et aina on kasvamas inimeste teadlikkus sellest, et ükski pank ei tohi sind sundida kõiki teenuseid kasutama nende juures. See on isegi keelatud. Swedbank finantseerib turul 40% kodulaenudest, sama palju ettevõtete laenudest ning hoiuste puhul on nende osakaal suuremgi.

„Tunneme suurima tegijana erilist vastutust. Samamoodi võiks me ju veel lisada, et pead võtma Telia paketi ja liisima Volvo auto – kõik ju Rootsist tulnud. Oleme konkurentidega ka pahandanud, kui nad seda võtet kasutama hakkavad,“ toob Lepp välja.

Noori tuleb kohe kõnetada

Kuid jõuame ka Lepaga vesteldes selleni, et tänapäeva panganduses on väga olulised digilahendused. Süsteemid peavad seejuures toimima, ka oludes, kus pangad on pidevate küberrünnakute sihtmärgid. Oma rahale peab aga klient ligi saama igal ajal.

„Kui sa ta täna pahaseks teed, siis ei anna ta sulle enam võimalust. Me ei saa siin üle ega ümber mobiilirakendusest, kuhu on väga suure kiirusega liigutud.“

Vähe on räägitud sellest, kui oluline on pankade jaoks strateegiline töö noorte segmendis, et tagada endale pidev uus kliendibaas. Nende esimene suurem otsus on õppelaen, kuid siis tulevad juba esimene krediitkaart, autoliising ning paljude jaoks elu suurim ost – oma kodu.