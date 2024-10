Murelik lapsevanem otsis oktoobri keskel mitmest erinevast hambakliinikust 8-aastasele lapsele hambaarstiaega, kuid sai vastuseks, et tasuta aega enne uut aastat lapsele pakkuda ei olegi. „Selgus, et juba septembri keskel on laste tasuta hambaravi lõppenud, kuna tervisekassa rahad on otsas ja kliinikutele raha juurde ei anta,“ selgitas lapsevanem.