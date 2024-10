Mis saab meretuuleparkidest? Kaalul on miljardid eurod maksumaksja raha

Meediapilti jälgides võib Eestist jääda mulje kui suurest meretuuleparkide arendajast. Toimuvad merealade oksjonid, räägitakse hiiglaslikust arenduspotentsiaalist, projektidega nokitseb korraga mitu ettevõtet. Ent see ei tähenda sugugi, et järgmise kümne aasta jooksul ehitataks Eesti merepiir tuulikuid täis. Tegelikult on Eestis kümne aasta perspektiivis kohta vaid ühele avamerepargile, mis tähendab, et vette on oodata heal juhul umbes 60–70 hiiglaslikku tuulikut.