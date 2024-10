Kinnisvaraekspert: turg on taastumas, Tallinna „mägedes“ sõlmitakse juba aktiivselt tehinguid

Kinnisvara24 portaali tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on tänavu septembris tehtud märgatavalt rohkem ka ostu-müügitehinguid Tallinna „mägedes“, lisaks on tehinguaktiivsus suurenenud Viljandis, Kohtla-Järvel ja Pärnus, mis viitab kinnisvaraturu tasapisi taastumisele.

Tehingute arv on aastaga selgelt kasvanud

Vaatamata sellele on viimastel kuudel turg püsinud suhteliselt staatiline. Septembris sõlmiti Eestis kokku 1847 korteri ostu-müügitehingut, mis on paar protsenti vähem kui augustis. Samas on tehingute arv aastataguse ajaga võrreldes siiski selgelt kasvanud. „Tundub, et turu langustsükkel jõudis oma madalpunkti eelmisel aastal ning edaspidi on oodata positiivseid arenguid,“ märkis Uibomäe.

Kinnisvara24 portaali statistika kohaselt on korteripakkumiste arv kasvanud praktiliselt kõikjal Eestis. Tallinnas on enim kortereid lisandunud müüki Kristiine linnaosas, kus pakkumiste arv on tõusnud 106%. Suur kasvu on näha ka Põhja-Tallinnas (88%) ja Lasnamäel (79%). Suuremates linnades on Kohtla-Järvel pakkumiste arv tõusnud 75,8% ja Pärnus 62%. Tartus ja Narvas on pakkumiste juurdekasv olnud tagasihoidlikum, vastavalt 24% ja 14%.

Nendes kahes linnas on ka tehingute arv võrreldes eelmise aasta septembriga langenud – Tartus 5% ja Narvas 23%. Tallinna linnaosadest toimus suurim tehingute arvu langus Nõmmel (–54%). Samas tehti kõige rohkem tehinguid Lasnamäel ja Mustamäel. Mujal ei ole pakkumiste arvu kasv toonud kaasa märkimisväärset ostuaktiivsust.

Omanike hinnaootused on mõnel pool liiga kõrged

Aastataguse ajaga võrreldes on müügipakkumiste ruutmeetrihind langenud enamikus Tallinna linnaosades ja suuremates Eesti linnades. Suurimad langused on toimunud Haaberstis, Lasnamäel ja Mustamäel ning linnadest Pärnus, Tartus ja Narvas. Seevastu Pirita, Põhja-Tallinna, Kristiine linnaosas, Kohtla-Järvel ja Viljandis on müüjad korterite eest küsimas kõrgemat hinda kui aasta tagasi.