Eesti kinnisvaraarendaja avas kontori Riias

„Oleme viimase aasta jooksul jõudsalt laienenud ja praeguseks on meil Lätis rajamisel üle 50 000 ruutmeetri mahus uusi kodusid. Sellele on eelnenud viie aasta pikkune põhjalik eeltöö ning muidugi kümnendi jagu väärtuslikke kogemusi Eestis,“ räägib Invego juht Kristjan-Thor Vähi, kelle kinnitusel on ettevõttel täna Lätis ettevalmistusfaasis veel mitu korda suuremas mahus arendusprojekte.

Invego on ennekõike tuntud terviklike elurajoonide arendamise poolest. „Tänapäeval ei ole tähtis ainult neli seina ja katus, vaid kogu keskkond, sest koduostjad on vajaduste ja soovide osas üha teadlikumad ning peavad samas oluliseks, et neile kuuluva kinnisvara väärtus ajas kasvaks. Kui Eestis on Invego käekiri juba tuttav, siis lätlaste jaoks on meie lähenemine pigem uudne ja läänelik,“ sõnab Invego juht Kristjan-Thor Vähi.

Riias on Invegol käimas 120 koduga Parka kvartāls projekti 2. etapi ehitustööd ning alanud on ka 360 korteriga Vītolu Parks ja 67 korteriga Skanstes rezidences elurajoonide müük. Läti pealinna vahetus läheduses Ādažis on aktiivselt käimas uue vaid ridaelamutest koosneva Vide Ādaži elurajooni ehitamine, kuhu luuakse 86 uut kodu.