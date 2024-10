Rahanduskomisjon toetab riigi 2023. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamist

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann selgitas, et koondaruande kaudu antakse valitsusele võimalus selgitada oma tegevust aruandeaastal ning esitada riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks.

Ta lisas, et rahanduskomisjon tugines otsuse langetamisel riigikontrolli järeldusele, et riigi 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Kulud ületasid tulusid

Riigikontrolli hinnangus on kirjas, et riigi majandustehingud on valdavalt sooritatud kooskõlas riigieelarve seaduse, 2023. aasta riigieelarve seaduse ja 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadustega.