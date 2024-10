Uus programm aitab Eesti terviseidude uuenduslikud tooted ja teenused turule tuua

Lisaks rahalisele toele saavad programmis osalejad kasu asjatundjate pakutavast vajaduspõhisest mentorlusest ja juhendamisest. Iga meeskonna kohta on eraldatud kuni 60 000 eurot, mis võimaldab neil saada EIT Health InnoStarsi ekspertkogult praktilisi suuniseid – tegemist on üle-euroopalise tipptasemel tervishoiutöötajate võrgustikuga. Mentorluse keskmes on tervishoiuvaldkonna uudistoodete laiema kasutajaskonnani viimisega kaasnevad spetsiifilised väljakutsed alates investeeringute leidmisest kuni tervishoiueeskirjade järgimiseni.

Eesti on olnud pikka aega terviseinnovatsiooni kasvulavaks. Näiteks, on varasemalt EIT Healthi toel edukaks ettevõtteks kasvanud Eesti idufirma Antegenes. SPICE pakub Eesti uuendajatele harukordset võimalust luua kontakt laiema Euroopa võrgustikuga, andes ühtlasi juurdepääsu olulistele ressurssidele.

„Üks peamisi SPICE’i eeliseid on see, et osalejatel on võimalik saada EIT Health InnoStarsi liikmeks. Tegemist on Euroopa suurima terviseinnovatsiooni võrgustikuga,“ lisas Alessio Smeraldo. „Sellesse eliitvõrgustikku kuulumine annab ligipääsu paljudele pikaajaliselt kasutatavatele ressurssidele, koostöövõimalustele ja strateegilistele partnerlustele, mis on eduka tervishoiuettevõtte arendamiseks hädavajalikud. SPICE’is osalejad saavad lisaks programmi pakutavale toele kasu EIT Health InnoStarsis leiduvatest pikaajalistest kontaktidest ja võimalustest.“