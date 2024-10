5 asja, mida iga liisinguvõtja peab teadma automaksust

Registreerimistasu ei pea kohe tasuma siis, kui sõiduk on saadud päranduseks ja registreeritakse uue omaniku nimele. Registreerimistasu ei kohaldu ka liisingu pärimisel (s.t liisinguvõtja surma korral), sest omanikukannet ei muudeta.

Registreerimistasu tuleb küll riigile tasuda kohe, kuna muidu ei ole võimalik sõidukit uue omaniku või kasutaja nimele vormistada, kuid see summa on võimalik lisada auto ostuhinnale. See suurendab küll mõnevõrra igakuist liisingumakset, kuid vabastab omaniku sadadesse või isegi tuhandetesse eurodesse küündiva summa maksmisest korraga.