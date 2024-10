LHV ostis endiselt Äripangalt oodatust väiksemas mahus laenuportfelli

Pank teatas, et tänaseks on soetatud laenuportfelli üleviimine lõpetatud, ülevõetud portfelli maht oli 19,2 miljonit eurot, millele võib kolme kuu jooksul lisanduda veel kuni 4,3 miljonit eurot. Tehing puudutas kokku 72 klienti ja lõplikuks allahindluseks kujunes ligikaudu 4 miljonit eurot. Lõpuleviidud tehing ei mõjuta oluliselt LHV Panga kapitaliseeritust ega likviidsust. Tehingule andis septembris heakskiidu ka konkurentsiamet.

LHV andis tehingust teada esmalt augusti keskpaigas, kuid märkides algselt, et orienteerutav ostetav laenuportfelli maht on 36 miljonit eurot. Pank küll tõdes, et soetatava laenuportfelli maht selgub tehingu läbiviimise käigus.

Tänavu aprillis otsustasid TBB panga aktsionärid, et vabatahtlikult pank likvideerida. Pank kirjeldab viimases aruandes, et laenuportfelli ülejäänud osa vastu on oma huvi avaldanud mitu Eestis finantsteenuseid osutavat ettevõtet ning suurem osa laenudest on kas juba müüdud või klientide poolt teistesse eesti pankadesse refinantseeritud.