Eesti üks edukamaid tehnoloogiafirmasid Helmes: just praegu on ettevõtetel õige aeg investeerida tarkvaralahendustesse

Helmes kuulub väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete TOPi nimekirja.

Helmese finantsjuhi Madis Marguse sõnul võimaldab ettevõtte ärimudel ka keerulisemas turuolukorras olla edukas, pakkudes ärikriitilisi tarkvaralahendusi klientidele läbi pikaajalise partnerluse. „Ka sel aastal oleme suutnud tagada stabiilsuse aina keerukamaks muutuvas väliskeskkonnas,“ sõnab Margus.

Ta lisab, et viimases tarkvaraarenduse konkurentsiraportis välja toodud langus nii sektori käibes kui töötajate arvus ilmestab tänast turuolukorda. „Jätkuvalt on ebakindlust ja konkurents on tihe. Ootame turu taastumist alles järgmise aasta teises pooles,“ nendib Margus.

Kapitali hind on hetkel langustrendis

„Finantsjuhina näen, et praegusest turuolukorrast lähtuvalt on ettevõtetel õige aeg investeerida just tarkvaralahendustesse: konkurentsiolukord soosib tellijaid, kapitali hind on langustrendis ja investeeringud tehnoloogiasse on pikaajalise konkurentsivõime oluline komponent igas sektoris,“ sõnab ta.

Helmese 2024. aasta olulisim sündmus oli Trinidad Wisemani liitumine Helmes grupiga, et koos veel kiiremini välisturgudel laieneda. Ta lisab, et Helmes plaanib ka järgmisel aastal jätkata oma strateegiaga kasvada koos olemasolevate ja uute klientidega, pakkudes tipptasemel arendustiime ja efektiivseid lahendusi. „Samuti planeerime Helmese rahvusvahelist kasvu läbi uute ettevõtete liitumise,“ sõnab ta.

Margus lisab, et lisaks kõigele muule on Helmes saavutanud Eestis kõrge koha ka ihaldusväärsemate tööandjate seas. „Oleme selle tulemuse üle uhked ja töötame ka edaspidi selle nimel, et sellist tunnustust säilitada. Meie fookuseks on edaspidi meie teistel koduturgudel Helmese brändi tugevdamine hooliva ja stabiilse tööandjana.“