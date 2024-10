Konverents Cybercation 2024 võtab arutellu küberoskuste alase hariduse Eestis

Järjestikku kolmandat korda toimuv rahvusvaheline sündmus kannab alapealkirja „Many Faces of Cyber Security“ ning toob kokku praktikud nii Taanist, Norrast, Rootsist kui ka Eestist.

Konverentsi peakorraldaja, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse esindaja Grete Kodi sõnul puudub Eestis täna veel tugev küberharidust ja -oskusi toetav ökosüsteem, mis võimaldaks vajaminevaid eksperte süsteemselt välja õpetada. „Eesti kübereksperdid on tee tippu leidnud üsna omal käel. Põhjamaad on meist ees nii süsteemsuses kui ka siseriiklikult eri sektorite vahelise koostöö tähenduses. Eestis on tarvis avalikku diskussiooni ning tegusid – suur vajadus küberekspertide järele on nii avalikus kui ka erasektoris. Kiired, ent süsteemsed muudatused haridussüsteemis on hädavajalikud, et suudaksime digiühiskonna vajadustega kaasas käia,“ sõnas Kodi.

Cybercationil teemat juriidilisest aspektist lahkav advokaadibüroo Widen juht Rainer Ratnik ootab konverentsile teiste hulgas just haridusjuhte ja õpetajaid. „Näen oma argitöös üha enam küberkuritegude juhtumeid. Need on juba väga tavalised, aga teadmatus neist on endiselt suur, mis on ka põhjuseks, miks Eesti avalikkuses peetakse tihti küberkuriteo korral süüdlaseks pettasaanut. Et see saaks muutuda, peaks küberteemad olema elementaarne osa kooliharidusest. Noortel on vaja adekvaatsemat infot ja juhiseid kui pelgalt omal käel netist leitav,“ ütles vandeadvokaat.

Küberoskused on olulised ka Eesti äripotentsiaalile. „Taanlased on selle ära tabanud. Näiteks Aarhusi linn teeb suuri jõupingutusi koostöös ülikoolide, ettevõtete, kiirenditega, et valdkonda tuleks ettevõtteid juurde. Ka Eestil oleks valdkonnast võita, kuid see eeldab esimesi süsteemseid samme hariduses,“ lisas Kodi.

Põhjamaade noored edestavad Eesti õppureid

Lisaks arutelupaneelidele toimub Cybercationi raames häkkimisvõistluse Telia Cyber ​​Battle of Nordic-Baltics ja Kübernaaskel 2024 finaal. Finaali saab jälgida reaalajas ürituse demo alal.