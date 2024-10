Teadusväljakutsel tõdeti, et lihtsad lahendused on kõige töökindlamad

Rakett69 Teadusstuudiote majajuhi Trine Kasemägi kinnitusel tõid osalenud tiimid eesmärkidena välja võistluse nautimise ja millegi uue õppimise. „Kindlasti on oluline ka võistlusmoment, kuid peamine eesmärk on tiimiga siiski midagi toredat kogeda ning samal ajal ka teadus- ja tehnoloogiaharidust populariseerida.“Võistluse jooksul tuli tiimidel hakkama saada kolme ülesande lahendamisega: mandri-Eesti keskpunkti leidmise, õhupallide purustamise ning võimalikult efektiivse vesiratta meisterdamisega. Enim punkte kogus Ülemiste City meeskond, kes tagas endale sellega pääsu poolfinaali. Tiimi kommentaar oma võidule oli ülimalt positiivne: „Oleme üllatunud, et nii tugevas konkurentsis võidu saavutasime!“