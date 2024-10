Laenude allahindlused vähendasid LHV Groupi kasumit

Vahe tuli sisse eelkõige laenude allahindluse tõttu. Kui aasta tagasi hindas LHV Group laene alla 2,9 miljoni euro eest, siis nüüd 7,3 miljoni euro ulatuses. LHV raporteeris, et sellest hoolimata on maksetähtaja ületanud laenude osakaal jätkuvalt madal.

„Keskkond on endiselt habras ja tegime ka III kvartalis mudelipõhiseid ettevaatavaid allahindluseid. Lisaks mõjutas allahindluseid üksikute klientide reitingumuudatused,“ märkis firma aruandes. Kokku on allahindlusi tehtud 42,5 miljoni euro ulatuses, mis on umbes 1% kogu laenuportfellist.