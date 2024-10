Finantsinspektsioon lõpetas Kreditexi väärteomenetluse. „See ei tähenda, et Kreditex oleks käitunud seaduspäraselt“

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer selgitab, et paraku ei jõudnud väärteomenetlus faasi, kus oleks saanud trahvi määrata. „Selliseid olukordi tuleb ikka ette keerukamates menetlustes. Samas ei tähenda see, et Kreditex oleks käitunud seaduspäraselt.“