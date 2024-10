Omniva ehk Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi sõnab, et inimesed saadavad kirju ja kaarte aasta-aastalt üha vähem ning see on muutnud universaalse postiteenuse hinda kallimaks. „Universaalne postiteenus tõi Eesti Postile eelmisel aastal 1,8 miljonit eurot kahjumit, samas suurusjärgus kahjumit on oodata ka sel aastal,“ nendib Mägi.