Uuring: eksperdid soovitavad Tallinnas korteri osta, mitte üürida

Ligi kaks korda rohkem oli vastanute seas eksperte, kelle sõnul on korterit pigem mõtet osta kui üürida. „Üürimaksetega panustatakse kellegi teise varasse, samas kui oma kodu ostmine on investeering tulevikku, mis aitab koguda kapitali. Eluaseme soetamine tagab ostjale ühtlasi ka suurema sõltumatuse üürihindade kõikumisest,“ kommenteeris 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter, lisades, et kuigi ekspertidest peaaegu pooled usuvad, et järgmise kuue kuu jooksul suureneb Tallinnas üürikorterite arv, ei too ka see kaasa üürihindade langust.