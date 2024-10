Järgmine hinnatõus. Lähis-Ida konflikt võib kütuse hinda veelgi kergitada

Süvenev Lähis-Ida konflikt on tõstnud maailma tähelepanu keskpunkti ühe olulisema naftaarteri, Hormuzi väina, mis on maailmas üks olulisi naftatransiidipunkte. Selle väina kasvõi lühikeseks ajaks blokeerimine võib märkimisväärselt tõsta kogu maailma naftahindu, sundides autojuhte kütusele rohkem raha kulutama.

Energiaturu analüütikud tunnevad muret, kas naftaturud hindavad praegu piisavalt karmilt Lähis-Ida riikide konflikti laienemise riske. Halvima stsenaariumi täide minemise korral võib maailmas tekkida kaos, sest kütusehinnad võivad tõusta seninägematutesse kõrgustesse.

Iisraeli ja Iraani konflikt on sel kuul juba viinud nafta hinna üle 80 dollari barreli kohta. See on siiski madalam kui mullu, kui barreli keskmine hind oli umbes 82 dollarit.

Positiivne on see, et praegu on naftahinnad langenud ja kõiguvad 74 dollari ümber barreli kohta, kuid kuna konflikt pole veel kaugeltki lõppenud, jälgib turg pingsalt, mis edasi saab. Konflikti eskaleerudes võib ohtu sattuda suur nafta ja veeldatud maagaasi tuiksoon.

Väin on üks olulisim naftabarrelite liikumistee

Hormuzi väin asub Iraani ja Omaani vahel, ühendades Pärsia lahte India ookeaniga ja olles strateegiliselt oluline. See ühendab Lähis-Ida naftahiiglasi peamiste turgudega üle kogu maailma, kirjutab CNBC.

Hormuzi väin on peaaegu 161 kilomeetrit pikk ja kõige kitsamas kohas umbes 34 kilomeetrit lai. Arvestades, et see pole tohutu sügav, ei ole laevad selles kohas miinide eest kaitstud, kuid ranniku lähedus avab võimaluse rünnata neid maismaalt, kirjutab Bloomberg. Seda kanalit läbiv naftavoog moodustab USA energiateabe administratsiooni andmetel peaaegu 30% kogu maailma toornafta kaubandusest.

Näiteks selle aasta kolmandas kvartalis eksportisid Saudi Araabia, Iraagi, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Iraani tankerid läbi väina päevas ligi 16,5 miljonit barrelit toornaftat ja selle tooteid.