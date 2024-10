Kuus tüütut probleemi, mida tööriiete renditeenus lahendab

„On töötajaid, kes vajavad väga rangetele kvaliteedistandarditele või sertifikaatidele vastavaid rõivaid, teised aga pigem venivamast kangast higistamisvastaseid mugavaid rõivaid, kolmandatel on tarvis vetthülgavat või hoopis sulametallipritsmete kindlat varustust. Lindströmi konsultantidel on õnneks väga paljudest valdkondadest nii laialdane kogemus, et oskame tihti juba ettevõtte tüübi järgi pakkuda välja komplektid, mis ettevõtte töötajate vajadused katavad,“ sõnas ettevõtte esindaja.

„Paljude klientide kogemus näitab, et laos seisvad tööriided kipuvad kaduma või hakkavad kehvades tingimustes oma kvaliteeti kaotama. Lindström tagab, et ettevõttel on alati ringluses täpselt õige kogus tööriideid – renditeenust kasutades saab kohandada rõivaste arvu vastavalt vajadusele ja maksta just selle koguse eest, mis hetkel kasutusel on. Ja seda kõike, ilma et peaks tegema rõivaste ostmiseks suuri investeeringuid,“ rääkis Jaaska.

„Kui ettevõttes on palgal inimene, kelle põhitööülesanne on tegeleda suure meeskonna töörõivaste ja muude kaitsevahenditega, on tööriietega seotud probleemide ennetamine ning lahendamine lihtne. Töörõivaste renditeenus , nagu seda pakub oma klientidele Lindström , lahendab aga tööriietega seotud probleemid nende ettevõtete eest, kellel sellise rolliga meeskonnaliikmeid pole,“ sõnas Lindströmi klienditoe juht Kadri Jaaska.

„Tööriietes pidevalt tuhnides võivad need saada mustaks, minna katki või ära kaduda ning see toob ettevõttele kaasa asenduskulud. Lindström rendib ettevõtetele ka spetsiaalseid kappe, mis aitavad ruumi säästlikult kasutada ja mille abil on lihtne jaotada rõivaid nii, et iga meeskonnaliige leiab lihtsa vaevaga endale sobivad kehakatted. Tööriided jõuavad õigele riiulile juba pesust saabudes, tänu millele säästavad töötajad väärtuslikku tööaega,“ rääkis klienditoe juht.

Paljude ettevõtete jaoks on tööriietega seotud probleemide allikaks vähene või sobimatu tööriiete hoidmisruum. Riiulitelt, mis ei suuda piisavalt selgelt jaotada kõiki eri tüüpi ja eri suurusega tööriideid, on töötajatel väga raske sobivaid tööriideid leida. Kui kasvõi üks pikast tuhlamisest tüdinenud töötaja haarab vale suuruse või mõne muu töölõigu jaoks mõeldud rõiva, hakkab arenema pikk rahulolematuse jada.

„Lindströmi pesumaja töötajad teostavad pesu- ja hooldusprotsessi käigus ka kvaliteedikontrolli. Ka kliendid ise saavad rõivastega seotud probleemidest meile iseteeninduskeskkonnas teada anda, kuid vaatame põhjalikult üle kõik tekstiilid ning parandame augud, rebendid, asendame katkised lukud-trukid, vahetame välja kasutuskõlbmatuks muutunud varrukad või taskud, asendame kasutuskõlbmatuks muutunud tööriided uutega. Kuna Lindström järgib oma töös ringmajanduse põhimõtteid, on see ainuõige viis pikendada tööriiete eluiga ning vähendada tekstiiliprügi teket,“ ütles Jaaska.

Kui töötaja leiab oma päeva alustades eest puhtad, kuid rebenenud tööriided, on see märk puudulikust kvaliteedikontrollist. Pole mõeldav, et ettevõtted hoiaksid sellisteks juhtudeks ladudes ootel suurt hulka varukomplekte. Tööriiete järjepidev kontroll pesus mitte välja tulnud mustuse, rebendite ja muude kahjustuste leidmiseks peab olema lahutamatu osa igakordsest hooldusprotsessist.

Rõivad lähevad kaduma

Tööriided kaovad vahel. Kas töötajad unustasid need musta pesu korvi visata või võtsid endaga kogemata koju kaasa, kas riided kukkusid korvist teel pesumajja või pesumajas… Paljud ettevõtted ei tea, et see pole paratamatus. Lindström lisas mõni aasta tagasi igale oma renditööriidele tillukese RFID-kiibi, mis võimaldab Jaaska kinnitusel vaadata, millises etapis tööriiet viimati nähti.

„Me ei suuda jälgida seda, kas tööriie on jäänud töötaja selga või jõudnud tema koju, aga kuna tööriideid skannitakse töökohas kantud rõivaid ettevõttest vastu võttes, pesumajja jõudes, pesust tulles ja ettevõttesse tagasi jõudes, saame 100% kindlusega öelda, millises etapis tööriie viimati ringluses oli. Kliendid saavad ka ise meie eLindströmi keskkonnas vaadata, millises etapis tööriie parasjagu on. Nad kinnitavad, et kiipide kasutuselevõtuga on rõivaste kadumise probleem sisuliselt haihtunud,“ sõnas ta.

Vajadus tegeleda tekstiilide haldamise ja tekstiiliprügiga

Tänapäeval otsivad kõik ettevõtted suuremat efektiivsust ja kokkuhoidu, mistõttu on iga tööpäeva jooksul kulutatud minut ümber arvutatav väärtuslikeks eurodeks. Seetõttu on teenuseosutajaid, kelle abil põhitööd segavad tugifunktsioonid lihtsamalt lahendada, kuldaväärt partnerid.

Tööriiete koguste kavandamine ja kulude jälgimine, pesuringi korraldamine, kadunud rõivaste otsimine ning katkiste riiete nõuetekohane utiliseerimine on paljude suurettevõtete jaoks selline tegevus, millele ei soovita oma aega kulutada. Lindströmi teenus tagab, et kõik tööriietega seonduv toimib sujuvalt ja nõuab kliendilt minimaalselt sekkumist.

„Lisaks muretumale elule saab klient tänu teenusele ka väiksema keskkonnajälje – see puudutab nii CO 2 heitmeid, teenusega seotud elektri-, vee- ja pesuainete kulu, aga ka tekstiiliprügi. Näiteks valmistab meie klientidele suurt heameelt see, et pea kõik kasutusest kõrvaldatud tööriided ei lähe mitte prügimäele või põletusahju, vaid tekstiilijäägid purustatakse ja sellest valmistatakse uut kangakiudu. Iga meie klient ja tööriiete kasutaja saab tunda uhkust selle üle, et tänu temale on planeedil Maa vähem tekstiiliprügi,“ kinnitas Lindströmi klienditoe juht.

