Kuue kuu euribor kukkus üle pika aja taas alla kolme protsendi

Tänase seisuga on kuue kuu euribor 2,954%, eile 2,972%. Kolme kuu euribor on tänase seisuga 3,098% ja kaheteist kuu euribor 2,622%.

Nordea peaanalüütik Jan von Gerich sõnas X-is, et kuigi euribor on jõudnud viimase aasta põhja, siis arvestades, et Euroopa Keskpanga intressikärbete ootused on veidi muutunud viimastel päevadel, siis võib oodata, et euribor võiks homme veidi taas tõusta.