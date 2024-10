Eesti üks rikkamaid mehi: ma olen väga mures meie energeetikasektori pärast

Valmierasse 700-miljonilist biorafineerimistehast kavandav Kirjanen tõi esile, et Baltikumis on praegu vähe valdkondi, kus kolme riigi vaheline koostöö tõeliselt toimiks. „Kolm Balti riiki on isegi koos võetuna väike Euroopa riik. Kui me kõvasti koos ei tööta, oleme veelgi väiksemad,“ rõhutas ta. „See peaks seadma selged perspektiivid, eriti nüüd, kui kõik madalamad viljad on juba ära nopitud ja edasine areng muutub üha keerulisemaks.“