Selgusid Eesti Panga teaduspreemia võitjad

Magistritööde kategoorias jagati preemia kahe Tallinna tehnikaülikoolis 2024. aastal kaitstud magistritöö vahel: Alice Mikk pälvis preemia tööjõumaksudest kõrvalehoidumist uurinud töö eest ning Triin Bulõgina uurimusega teise pensionisamba muudatuste mõjust noorte finantskäitumisele ja rahaasjade seisule.

Teaduskonkursi tööde hindamist juhtinud Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm märkis, et nagu varasematelgi aastatel, olid ka sel korral konkursile laekunud tööd väga ajakohased ja kõrge akadeemilise tasemega. Uuritakse aktuaalseid Eestile olulisi teemasid ja tehakse väga heal tasemel teadusuurimusi.

Korruptsiooniga kiirendatakse innovatsiooni

Gaygysyz Ashyrov ja Helery Tasane analüüsisid oma teadusartiklis „The Roles of Foreign and Domestic Ownership in the Corruption-firm Innovation Nexus“ altkäemaksu ja erinevat tüüpi innovatsiooni vahelisi seoseid arenevates riikides tegutsevate ettevõtete seas. Töös uurisid nad, kas seosed altkäemaksu ja innovatsiooni vahel on kodumaises ja välisomanduses olevate ettevõtete puhul erinevad. Analüüsis kasutati andmeid maailmapanga ettevõtete uuringust ja teistest maailmapanga avalikest andmebaasidest. Uuring hõlmas rohkem kui 4000 eksportivat ettevõtet, kes tegutsevad 34 arenevas riigis.

Uurimusest selgus, et korruptsioon võib nõrga institutsionaalse keskkonnaga riikides olla vahend, millega ületatakse bürokraatiat ja kiirendatakse innovatsiooni (nn rataste õlitamise hüpotees). Samas rõhutavad preemia laureaadid, et see kehtib arenevates riikides, kus tootlikkus ja üldine innovatiivsus on madal, mis võib omakorda osaliselt ollagi tingitud pikaajalisest korruptsioonist. Korruptsioon annab teatud turuosalistele konkurentsieelise, mis võib põhjustada turumoonutusi, vähendades ka ettevõtete soovi investeerida oma tootlikkuse kasvu.