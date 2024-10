Euroopa annab Ukrainale 35 miljardit eurot laenu. See makstakse kinni Venemaa külmutatud varadega

Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul on Ukrainale antava uue laenu puhul erakordne see, et laenu ei maksa tagasi Ukraina, vaid see makstakse tagasi Venemaa keskpanga külmutatud varadelt teenitavatest intressidest. Laenu tagasimaksmist aitab tagada vast loodud Ukraina laenukoostöö mehhanism.