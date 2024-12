„Lennuvälja areng on selle suvega olnud meeletu.“ Eesti väikeste õhuväravate täielik potentsiaal on aga veel avastamata

Sealne peremees koos suure karvase koeraga juhatavad meile teed viieminutilise jalutuskäigu kaugusel asuvasse Lyckholmi (Saare) mõisa. Üsna hilisele õhtutunnile ja suvehooaja lõpule vaatamata on see veel lahti. On üks neist viimastest tüünetest suveõhtutest, kus ritsikad laulavad, päike paistab sumedalt ning õhus on niidetud heina lõhna.