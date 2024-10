KASULIK | Ekspert selgitab: mida on vaja teada uue aasta maksumuudatustest?

Merit Tarkvara finantsjuhi Annika Traksi sõnul on üks suurimaid muutusi uuest aastast seotud maksuvabade tuludega, mida on õigus oma maksustatavast tulust maha arvata. „Möödunud aastal vastu võetud seadusemuudatusega kadus sellest aastast ära täiendav maksuvaba tulu laste, abikaasa ja eluasemeintresside eest. See tähendab, et järgmisel aastal 2024. aasta kohta esitataval tuludeklaratsioonil neid enam arvestada ei saa,“ rääkis Traks.

Varem oli võimalik arvestada alates teisest lapsest täiendavat maksuvaba tulu 1848 eurot ning 3058 eurot alates kolmandast lapsest. Jätkuvalt on õigus maksuvabast tulust maha arvestada koolituskulusid ja annetusi kuni 1200 euro ulatuses ning alles on õigus maha arvestada kogumispensioni III samba sissemakseid kuni 6000 euro ulatuses.

Lisaks tasub teada, et alates 1. jaanuarist 2025 on võimalik kogumispensioni (II samba) maksemääraks valida 2%, 4% või 6%. Selleks on tarvis esitada pensioniregistri pidajale avaldus enne käesoleva aasta 30. novembrit. Kui avaldust ei esitata, siis kehtib vaikimisi maksemäär, milleks on 2% palgast.

2025. aastast planeeriti ka maksuküüru kaotamist, kuid see muudatus lükkub edasi 2026. aastasse. „Palgaarvestuse mõttes on maksuküüru kaotamine tervitatav, kuna see aitab vähendada inimeste hirmu rohkem teenida või ületunde teha, mis võiks maksuvaba summat mõjutada. Nii ei saaks tekkida enam olukorda, kus suurenenud sissetuleku tõttu tuleb inimesel hakata tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma,“ selgitas Merit Tarkvara finantsjuht.