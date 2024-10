USA mõttekoda valis Eesti maksusüsteemi taas kõige konkurentsivõimelisemaks

„See on kinnitus Eesti pikaaegsete valikute headusele, aga vastus neile, kelle meelest riik ja maksud on Eesti kehva majandusolukorra allikas. Ilmsed vead, mida siiski läbi on lastud, pole me eeliseid varjutanud. Tuleb kahjuks tõdeda sedagi, et head maksusüsteemi kaitsta lõpuni ei õnnestu, kui eelarvepoliitika käest lasta. Selle ja sõjakulude tõttu on sama kohta 2026 -2028 raske prognoosida,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.