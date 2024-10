Auvere jaam naasis remondist, töötas tunni, ja läks uuesti rikki

Eesti Energia teatas möödunud reedel elektriturule, et 12 päeva remondis olnud Auvere jaam on taas töökorras. Nädalavahetusel tootmisvõimsust siiski käiku ei lastud, kuna elektrihind oli selleks liiga madal.

„20. oktoobril alustasime Auvere elektrijaama käivitamist. Elektrijaama käivitamine on tehnoloogiliselt keeruline protsess, mille käigus võib esineda probleeme, mis tavalise töörežiimi puhul ei ilmne. Pärast jaama võrku ühendamist 21. oktoobril toimus ploki mitteplaaniline seiskumine generaatori kaitse rakendumise tõttu. Kõrvaldame defekti ja planeerime käivitamist alustada kolmapäeval, 23.10,“ selgitas Enefit Poweri juhatuse liige Aleksandr Jefremov.

Lisaks Auverele on nädala lõpuni korralises hoolduses ka Leedu-Rootsi vaheline 600-megavatine NordBalt ülekandekaabel, mille tõttu on märgatavalt kerkinud elektrihinnad Baltikumis. Kui Eestis, Lätis ja Leedus maksis börsielekter eile päeva keskmisena 96,4 eurot ja täna 136,4 eurot megavatt-tunni kohta, siis Soomes olid vastavad näitajad -0,99 eurot ja 2,82 eurot.

Seejuures ei kuulu Eesti Soomega samasse hinnatsooni ühelgi tunnil. Eesti Energia tõdeb, et sellises olukorras võiks Auvere olemasolu aidata elektrihindu piirkonnas mõnevõrra alandada. „Tundidel, kui Eesti on Soomega ühes hinnapiirkonnas, on Auvere mõju elektrihindadele väga väike, kui mitte olematu. Kui aga Eesti hinnad kerkivad kallimaks kui Soome hinnad, siis võiks täiendav tootmisvõimsus Baltikumis aidata elektri tipuhindu mõnevõrra allapoole tuua, olgu selleks siis mõni turult eemal olev Läti või Leedu gaasijaam või Auvere elektrijaam,“ teatas riigifirma.