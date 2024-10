Swedbank teenis aasta esimese üheksa kuuga 279 miljonit eurot puhaskasumit

„Kolmas kvartal oli Swedbanki jaoks tugev ja stabiilne. Meie pühendumus pakkuda klientidele mugavat ja kiiret finantsteenust peegeldub ka selles, et rohkem kui pool miljonit klienti Eestis kasutab Swedbanki mobiiliäppi. See näitab meie digilahenduste tugevust, aga ka klientide valikuid ajada oma rahaasju neile sobival ajal ja kohas. Eelmisel nädalal jagasime oma klientidega häid uudiseid – novembrist saavad meie erakliendid eurose kuutasu eest pangakaardi ja kõik ülekanded on neile tasuta. Samuti ei pea ärikliendid pöörama enam tähelepanu igapäevastele arvelduste kuludele, vaid saavad teha euromakseid tasuta. Nii on klientide rahaasjad lihtsamad,“ ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.