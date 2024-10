Eesti idusektori käive läheneb tänavu rekordilisele kolmele miljardile. Kes on suurimad rahakaasajad?

Eesti startup-ökosüsteemi platvormi andmetel tegutses Eesti idusektoris oktoobri alguse seisuga 1608 ettevõtet. Neist suurima käibe tegid tänavu kolme kvartaliga Bolt (984 miljonit eurot), Pipedrive (203 miljonit eurot), Veriff (76,7 miljonit eurot), Yolo (49 miljonit eurot) ja Playtech (42 miljonit eurot).

Startup Estonia süvatehnoloogia valdkonna projektijuht Vaido Mikheim tõi välja, et idusektori käive kasvas aasta kolme kvartaliga võrreldes mullu sama perioodiga 10%, samas kõigi Eesti maksukohuslaste käive on samal ajal hoopis vähenenud 2,5% võrra. „Eesti idusektor on selgelt suuna võtnud efektiivsuse kasvule ning on muutunud majandusoludega väga hästi kohanenud. Paar aastat tagasi oli peamiseks eesmärgiks agressiivne kasv, siis nüüdseks ollakse laienedes konservatiivsemad ning eesmärgiks on kasumisse jõudmine. Arvestades Eesti ja globaalse majanduse trende on tegemist äriliselt igati mõistliku strateegiaga, mis võimaldab Eesti idusektoril kasvada ka ebastabiilse majanduse oludes,“ sõnas Mikheim.

Sellel aastal on Eesti idusektori ettevõtted seni kaasanud 302,7 miljonit eurot investeeringuid. Seda on 1,5 korda rohkem, kui mullu samal ajal. Kokku on tänavu sõlmitud 49 tehingut keskmise suurusega 6,2 miljonit eurot, kuid kolme tehingu mahtu ei ole avalikustatud. Vähemalt miljon euro suuruseid investeeringuid on kaasanud 25 idusektori ettevõtet. Võrdluseks, mullu samal perioodil oli investeeringute maht 199 miljonit eurot, toimus 49 tehingut keskmise suurusega 4 miljonit eurot ning miljonist suuremaid tehinguid oli sõlmitud 24.