Raport: Eesti ettevõtete aktiivsus roheinvesteeringutes on Euroopaga võrreldaval tasemel

Uuringud näitavad, et roheinvesteeringud toetavad riikide konkurentsivõimet ja majanduskasvu ning rohetehnoloogiate arendamine loob uusi majanduslikke võimalusi. „Eestis on päris palju ettevõtteid, kes keskkonnahoidu investeerivad, kuid investeeringute mahtude mõttes oleks paraku vaja kaks korda enam, kuna majandustegevuses kasutatav tehnoloogia, seadmed, hooned ja energiasüsteem vajavad tänasest palju kiiremat uuendamist ning kohati juba enne oma majandusliku eluea lõppu,“ sõnas Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso.

Euroopa ettevõtete uuringu järgi suurendavad väikesed ja keskmised ettevõtted oma kasvu võimalusi, kui nad investeerivad ressursitõhususse. Uuringud näitavad, et investeerides ressursitõhususse 1% aastasest käibest, suureneb tõenäosus, et ettevõtte müügitulu kasvab kuni viiendikuni.

Keskkonnahoidu investeerivate ettevõtete osakaal on Eestis Euroopa Liidu keskmise taseme lähedal. 2023. aastal on 53% Eesti ettevõtetest juba investeerinud ning 52% plaanib investeerida, et tegeleda ilmastikutingimuste mõjudega ja vähendada süsinikuheitmeid. Euroopa Liidus keskmiselt on 54% juba investeerinud ja 56% plaanib seda teha.

Edu säästvama majanduse suunas liikumisel sõltub läbimurretest uute rohetehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel. Arenguseire Keskus toob lühiraportis välja, et Eesti innovatsioonivõimekust pärsib ettevõtete vähene panus teadus- ja arendustegevusse võrreldes ELi keskmisega. Eestis moodustasid ettevõtete investeeringud innovatsiooni 2022. aastal 1% SKPst ja Euroopa Liidus 1,5%. „Teadmussiire ülikoolidest ettevõtlussektorisse on aja jooksul küll paranenud, kuid paraku püsib see jätkuvalt kesine,“ kommenteeris Masso ning lisas, et investeeringute ja innovatsiooni toetamine peab hõlmama ka regulatiivse keskkonna tõhustamist.