FOTOD JA VIDEO: idülliline penthouse Nõmmel, mis paneb majaostu plaanist loobuma

Kroonijuveel on penthouse

Hoone kõige atraktiivsemaks korteriks on tõepoolest katusekorter, mille ruumikas terrass korteri osana tänu suurtele akendele ja kahepoolsele klaasuksele mõjub visuaalselt elutoa pikendusena. „See terrass võib hästi täita ka isikliku aia funktsiooni, mis küll asub maapinnast palju kõrgemal ja pakub nii ka hunnituid vaateid ajaloolisele Nõmmele,“ võtab Tarum 84,8 ruutmeetril laiuva penthouse’i essentsi kokku. See suur penthouse on ühtlasi üks neist vähestest korteritest, mis Jaama 6 arenduses veel saadaval on.

Sama privaatne nagu oma majas

Viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et suuri 3- ja 4-toalisi kortereid ei ole Tallinna uusarendustes saada. Seega pole peredel, kel on vaja palju ruumi, justkui valikutki ning eluasemeks tuleb otsida sobiv maja. Jaama 6 puhul võeti suund suurte korterite defitsiidi leevendamisele. Kokku on hoones lisaks kuuele äripinnale 16 korterit. Avarad 3- ja 4-toalised korterid moodustavad neist pooled. Kuna kortereid on vähe ja tõsiselt on panustatud nii hoonesisesele kui ka välisele mürasummutusele, on elukeskkond vaikne ja tagab piisava eraldatuse. Lausa nii edukalt, et pakub majaostu ideele konkurentsi.