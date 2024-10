USA McDonalds’i hamburgeritest leiti kolibakteri jälgi, kümned on nakatunud ja üks klient suri

McDonald’si Quarter Pounderi hamburgeritest on leitud E.coli bakter, mis võib põhjustada raskeid kõhuprobleeme, teatas USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) teisipäeval. Siiani on CDC registreerinud 49 haigusjuhtumit kümnes osariigis. Kümnel korral on nakatunud vajanud haiglaravi ja üks klient on nakatumise tagajärjel surnud.

Enamik juhtumeid registreeriti CDC andmetel lääneosariikides. CDC avalduse kohaselt teeb kiirtoidurestoran koostööd uurijatega, et teha kindlaks, millised koostisosad haiguspuhangu põhjustasid.

„McDonald’s on nende burgerite koostisosad kõrvaldanud ja mõnes osariigis on need müügilt eemaldatud,“ ütles keskuse esindaja.

„Veel ei ole teada, milline konkreetne toidu koostisosa on saastunud,“ lisas CDC, märkides, et McDonald’s on juba lõpetanud mitmes osariigis värske sibula ja veisepihvide kasutamise. CDC ütles, et tõenäoliselt on saastunud sibulad ning USA toidu- ja ravimiameti (FDA) uurijad püüavad kindlaks teha, kas sibulaid müüdi edasi mõnele teisele söögikohale, et vältida uut haiguspuhangut.

Esimene juhtum registreeriti 27. septembril, ütlevad uurijad. Nakatunud on 13–88-aastased inimesed.

Bakter põhjustas eaka inimese surma

Kümnest haiglasse viidud inimesest ühel tekkis hemolüütilis-ureemiline sündroom. Tegu on raske seisundiga, mis võib põhjustada neerupuudulikkust. Coloradost pärit eakas ameeriklane suri pärast McDonald’si restoranis söömist. Eeldatakse, et surma põhjustas E.coli bakteriga nakatumine.

Juhtumitest on teatatud USA Colorado, Iowa, Kansase, Missouri, Montana, Nebraska, Oregoni, Utah’, Wisconsini ja Wyomingi osariikides. McDonald’si aktsia langes New Yorgi börsil teisipäeval pärast uudise ilmumist umbes 9%.

Quarter Pounderi hamburger eemaldatakse ajutiselt menüüst mitmes osariigis, teatas ettevõte, lisades: „Me võtame toiduohutust väga tõsiselt ja see on kindlasti õige otsus.“