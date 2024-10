ADVOKAAT SELGITAB | Kas korteriomanikule võib kuuluda parkimiskoht, mille eelduseks on omaniku staatus ühistu juhatuses?

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kes märkas kinnisvaraportaalis korterikuulutust, kuhu juurde kuulus kummaline väide. Nimelt kuulus korterile mitte üks, vaid kaks parkimiskohta, sest korteriomanik on korteriühistu liige ja see on nende üks hüvesid. Teistele korteritele kuulub samas kortermajas aga ainult üks parkimiskoht.