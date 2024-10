Oluline õppetund: üks vale seadistus tõi ettevõttele kaela miljonieurose trahvi

Peale rikkumisest teada saamist lõpetas Avanza Bank koheselt Meta Pixel teenuse kasutamise. Pank võttis viivitamata ka Metaga ühendust ning palus kõik nende käest kogutud andmed koheselt ja jäädavalt kustutada, mida Meta ka tegi. Lisaks on pank üle vaadanud ja täiustanud isikuandmete töötlemise sisemisi protsesse. Kuigi panga astutud sammud rikkumise tagajärgede leevendamiseks ja edasiseks vältimiseks olid igati õiged, leidis Rootsi andmekaitseasutus, et see ei mõjuta juba toimepandud rikkumise raskust. Protsesside korrastamine ja tulevaste rikkumiste ära hoidmine ei tee olematuks asjaolu, et sadade tuhandete andmesubjektide õigusi oli ebapiisavate turvameetmete tõttu juba rikutud.

Rootsi andmekaitseasutus heitis pangale muu hulgas ette asjaolu, et pank ei suutnud ise pooleteise aasta jooksul rikkumist tuvastada, vaid sellele pidi tähelepanu pöörama väline allikas. See andis järelevalveasutusele selge indikatsiooni, et pangal puuduvad piisavad ja toimivad protsessid turvariskide tuvastamiseks. IMY sõnul oleks pangal pidanud kasutusel olema meetmed, mis aitavad ära hoida tahtmatuid andmeedastusi ning tuvastada muudatusi nende süsteemides. Ebapiisavate turvameetmete tõttu edastati pika aja jooksul suure hulga andmesubjektide tundlikke andmeid ilma õigusliku aluseta.

Mida sellest juhtumist õppida?

Isikuandmete kaitsmine ei ole tüütu kohustus, mis tuleb kaelast ära saada erinevate dokumentide kokku vorpimisega, et vältida Andmekaitse Inspektsiooni huviorbiiti sattumist. Avanza Banki juhtum näitab selgelt, et üksnes andmekaitsealaste dokumentide ja sise-eeskirjade olemasolu ei tähenda midagi, kui nendes sisalduvat ei järgita. Isikuandmete töötlemise läbimõeldud protsesse on vaja sõnastada just selle jaoks, et ära hoida eelkirjeldatud olukordi, kus finantsasutus „kogemata“ jagab enam kui aasta jooksul ligi miljoni inimese tundlikke andmeid.

Samuti tasub meelde jätta, et uute küpsiste kasutamine (ja ka teised isikuandmete töötlemise protsessid) tuleks alati eelnevalt põhjalikult läbi mõelda. See tähendab muu hulgas kontrollimist, millistele andmetele küpsiste kaudu ligipääs võimaldatakse. Iseenesest ei ole reklaamide tõhusamaks muutmine läbi klientide eelistuste kaardistamise keelatud, kuid seejuures tuleb tagada, et sellega ei jagataks kolmandatele isikutele konfidentsiaalseid andmeid. Nii tuleks näiteks enne AAE kasutusele võttu kontrollida, millistelt väljadelt ja vormidelt see andmeid koguda saab. Uute teenuste rakendamisel tuleks alati lisaks IT-spetsialistile konsulteerida ka õigusteenuse osutajaga, kes aitab tagada, et isikuandmete töötlemisel järgitaks kõiki seadusest tulenevaid kohustusi.

Samuti tuletab vaatluse all olev otsus taaskord meelde, et oluline on isikuandmete kaitse küsimustega tegeleda juba ennetavalt ning tagada protsesside õiguspärasus kogu andmetöötluse ajal. Seejuures tuleb mõelda ka tehnilistele ja korralduslikele meetmetele, mis tagavad andmetöötlusprotsesside regulaarse kontrolli, et avastada tekkinud probleemid võimalikult kiiresti. Erinevate riikide andmekaitseasutuste järjepidev praktika on näidanud, et hilisemad heastamiskatsed ei anna enam alust trahvimäärade vähendamiseks ja see ei mõjuta juba toime pandud rikkumise raskust.