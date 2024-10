Õigel kursil püsides võib päikeseelekter mõne aasta pärast Eesti suvise elektritarbimise ära katta

Päikeseenergia on maailma kõige kiiremini kasvav taastuvenergia tootmisliik. Mullu suurenesid ülemaailmselt tootmisvõimsused 25% võrra varasema aastaga võrreldes. Ühtlasi on Eesti päikeseenergia tootmisvõimsuste areng olnud märgiline, jõudes tänavu 1025 megavatini, mis tähendab, et viie aastaga on kasvatud enam kui 20 korda.