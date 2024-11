KUULA | Ärilainel: kuidas hakkab automaks mõjutama ettevõtjaid?

„Tundub, et nüüd on pilt lõplikult selge, sest automaksu seadus on Riigikogu poolt ka vastu võetud. Vaikselt on teadmine automaksust ka turule jõudmas ja automüüjad ütlevad, et selgelt on näha ostjatepoolset huvi kasvu. Suurem huvi on näiteks kasutatud autode vastu,“ selgitab Savtšenko. Karjus lisab, et samas buumi autoturul, mida ehk asjaosaliste poolt oodati pole aga – vähemalt veel – tekkinud.