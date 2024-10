KASULIK | Mis saab su II pensionisamba maksetest haiguslehe, vanemapuhkuse või töötuna arveloleku ajal?

„See tähendab, et näiteks haiguslehe ajal peatuvad II samba maksed esimesest päevast ja pensionifondi ei tehta makset Tervisekassa tasutud hüvitise pealt,“ selgitas ta. Maksed jätkuvad alates esimest palgast, mille tööandja pärast haiguslehe lõppu töötajale maksab. Sama kehtib ka Töötukassa makstavate hüvitiste puhul, kuhu alla kuuluvad tööhüvitis, töötukindlustushüvitis ja töövõimetustoetus „.

Ta lisas, et tööandja makstud koondamisrahad on seevastu palgaga võrdsustatud ja sellest tulenevalt lisandub pensionifondi raha samadel alustel nagu igakuise töötasu puhul. Samuti on võimalik teenida II sambasse lisa tööampsudelt, mida Töötukassa töötuna arveloleku ajal teha lubab.