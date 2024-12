Sirje Potisepp oma esimesest töökohast: mäletan seda suurt pettumustunnet

Elasime Pärnumaal talus ja seal pidi alati vähegi jõukohast tööd tegema. Meil oli seal oma kamp – mina, mu õde-vend, naabripoisid. Kui olin 6aastane, saime kuskilt teada, et sovhoosis ostetakse pajukoort, metsloomadele vist. Hakkasime siis paju koorima, viisime selle kõrvalmaja pööningule kuivama, aga see kuivas nii kokku, et mäletan seda suurt pettumustunnet, mis pajust järgi jäi, kui see ära kuivas. See oli nii väike kogus! Saime selle eest võib-olla 20 kopikat. Kuhu see raha läks, ma ei tea.