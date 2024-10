Air Balticu juht: ma ei mõista, miks meisse suhtutakse negatiivselt

Rääkides ettevõtte tulevikuplaanidest kinnitas airBalticu juht taas kavatsust korraldada esmane avalik aktsiate pakkumine ( IPO ) ning noteerida aktsiad börsil. Gaussi sõnul on IPO võimalik läbi viia koostöös strateegilise investoriga, kelleks arvatakse olevat Lufthansa. Intervjuus täpsustas ta, et IPO eesmärk on kaasata 300 miljonit eurot omakapitali.

Siiski hoidus Gauss IPO täpse ajakava määratlemisest, öeldes vaid, et see toimub siis, kui turutingimused on sobivad. Läti meedia teatel viitab see sellele, et airBaltic on taandumas Läti valitsuse varasematest avaldustest, mille kohaselt pidi börsiminek toimuma veel käesoleva aasta jooksul.