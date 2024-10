Karm reaalsus. Restoranid ei suuda enam täita riigi kasvavat isu ja hakkavad protestima

See on ajaloos esimene kord, kui majutus- ja toitlustusettevõtted korraldavad protestiaktsiooni. Eesti hotellide ja restoranide liidu (EHRL) tegevjuht Killu Maidla loodab, et see jääb ka viimaseks, kuid praegune olukord on tema sõnul ekstreemne. Külalisi minema ei aeta ja protestiaktsioon kestab vaid kümme minutit. Ta loodab, et suur osa kliente hoopis ühineb nendega ja koos seistakse vaikse protesti märgiks. „Märgiks, et meie riik väärib paremat valitsemisplaani kui see, mida praegu ellu viiakse,“ lausub Maidla.