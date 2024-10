Circle K: üritame lõhkuda eelarvamusi meie töötajate kohta

Circle K personalipartneri Riin Soostari sõnul on üks levinumaid ekslikke arvamusi see, et teenindaja töö ei nõua erilisi oskusi. „Tänapäeva teenindaja peab samaaegselt täitma mitmeid ülesandeid, nagu kassasüsteemi kasutamine, kliendi soovide kuulamine ja probleemilahendus, säilitades seejuures keerulistes olukordades rahulikkuse ja professionaalsuse,“ selgitas Soostar.

Teine levinud müüt on Soostari sõnul see, et tegemist on töökohaga ainult noortele inimestele. Circle K teatel on pooled nende jaamade töötajatest kuni 25-aastased, teise poole moodustavad aga muud vanuserühmad.